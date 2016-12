01:27 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha parlato col ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, esprimendo preoccupazione per la mancanza di passi concreti da parte di Mosca per allentare le tensioni in Ucraina. Kerry ha avuto un colloquio telefonico col premier ucraino Arseni Iatseniuk, elogiandolo per i progressi compiuti da Kiev sul fronte della legge sull'amnistia.