Troppi maschi in Cina, allarme per i traffici di donne dai Paesi vicini

10:33 - Troppi maschi in Cina e si calcola che nel 2020 saranno 30 milioni i single. Sono gli effetti di anni di applicazione della legge del figlio unico, in cui la maggior parte delle coppie cinesi ha cercato di avere un figlio maschio. il risultato è che le femmine scarseggiano e questo favorisce fenomeni come la tratta delle donne dai paesi vicini, Vietnam e Cambogia in testa.

Tantissime coppie, negli anni scorsi, hanno deciso di interrompere le gravidanze quando scoprivano che a nascere sarebbe stata una femmina. Secondo i dati disponibili, entro il 2020 in Cina ci saranno oltre 30 milioni di uomini single che quindi dovranno cercare una compagna fuori dal paese. Il traffico di donne da paesi come Vietnam e Cambogia, per portarle in Cina e darle in sposa a uomini cinesi, è del resto una pratica diffusa già da parecchi anni.



Molte famiglie di questi due paesi si sono rivolte a organizzazioni non governative denunciando il fenomeno. Thun Saray, presidente della organizzazione non governativa Adhoc, che si occupa di diritti umani, ha fatto sapere che recentemente sono state rimpatriate 10 donne che erano state portate in Cina per essere date in mogli a uomini cinesi. "In Cina - ha spiegato - ci sono degli squilibri sociali causati per lo più dalla legge del figlio unico. Inoltre spesso molte donne cambogiane e vietnamite in condizioni di povertà sono invogliate a andare in Cina perché sperano di trovare una vita migliore".