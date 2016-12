Tokyo,tassista drogava con diuretici le sue passeggere per vederle urinare

07:26 - Amava vedere le sue vittime contorcersi all'interno del suo taxi dopo averle drogate con pesanti diuretici e filmate mentre cercavano in tutte le maniere di frenare la necessità di urinare. Per questo un tassista giapponese è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato scoperto. L'uomo, secondo fonti investigative, ha raccontato di "eccitarsi vedendo le sue passeggere urinare nella sua auto".

"Mi eccitavo a vedere le donne che non riuscivano più a trattenersi", pare che il tassista abbia detto agli investigatori che lo hanno fermato. A casa dell'uomo sono stati sequestrati oltre 50 video, registrati con una telecamera nascosta, in cui si vedono le passeggere del suo taxi alle prese con impellenti bisogni.



La denuncia dopo l'ennesimo episodio - Le indagini sull'uomo sono scattate dopo che una passeggera aveva denunciato che il tassista le aveva offerto una corsa a metà prezzo e una volta montata in auto le erano stati offerti anche alcuni dolcetti. Quando però aveva avuto bisogno di fermarsi per andare in bagno, si era sentita rispondere di no e che avrebbe potuto urinare nel taxi e, per una questione igienica, si era vista offrire un assorbente.