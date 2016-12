Tokio, giapponese si dà fuoco per protesta: il video del gesto estremo

13:26 - Gesto estremo di un giapponese, che per protesta si è dato fuoco in pieno centro a Tokio. L'uomo è salito su un ponte pedonale nella capitale e ha iniziato a pronunciare un discorso contro il premier Shinzo Abe, che vorrebbe riformare la Costituzione pacifista. Il 50enne si è cosparso il corpo di benzina, in uno dei quartieri commerciali più frequentati. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni del cittadino non sono note.

Il progetto di Abe prevede il riarmo dell'esercito giapponese in caso di intervento in difesa di un alleato; fatto vietato dalla Costituzione. Tokio si sentirebbe minacciata dalla Cina e dalla Corea.