Texas, 19enne rischia l'ergastolo: ha venduto biscotti alla marijuana

08:27 - Ha cucinato e venduto dei brownies (biscotti tipici americani) fatti con l'olio di marijuana, ora Jacob Lavoro, 19enne del Texas, rischia l’ergastolo. La polizia ha perquisito il suo appartamento e avrebbe trovato 660 grammi di prodotti da forno, insieme con 16 grammi di marijuana e 1.675 dollari in contanti. L'adolescente è stato arrestato il 15 aprile con l'accusa di possesso di marijuana, possesso di olio illegale e vendita dei biscotti . E' stato rilasciato il 7 maggio su una cauzione di 30mila dollari, ma non è stato sufficiente.

La prossima udienza per il 19 giugno, e il tribunale deciderà se condannarlo all'ergastolo o a cinque anni di prigione. Misure eccessive secondo il suo avvocato. “Faccio l’avvocato da 22 anni e prima sono stato agente di polizia per 10 anni ma non ho mai visto nulla di simile”, ha detto Jack Holmes.

Le pene previste in questo caso sono infatti superiori a quelle per violenza sessuale o per assalto aggravato con un'arma mortale" . Questo perché in Texas le leggi sulla droga sono rigidissime, soprattutto quando si tratta di marijuana o qualsiasi cosa in cui il principio attivo sia il THC. Una punizione eccessiva che ha fatto il giro del mondo in poche ore: è nata anche una comunità su Facebook "Protest and Save Jacob Lavoro" che difende la "bravata" del ragazzo e chiede indulgenza.