Tabqa, militanti Isis giustiziano decine di soldati siriani

12:54 - I jihadisti dello Stato islamico hanno giustiziato "decine di soldati siriani" fuggiti dalla base aerea di Tabqa, nel Nord della Siria. Lo ha riferito Rami Abdel Rahmanel direttore dell'Osservatorio siriano dei diritti umani. Secondo fonti jihadiste, i morti sarebbero invece 200. In questo video che circola in rete, il cui contenuto non è al momento verificabile, si vedono decine di uomini disarmati e denudati, sfilare davanti ai loro carcerieri.

Nelle ultime ore, lo Stato islamico ha pubblicato alcune immagini di soldati dell'esercito lealista siriano fatti prigionieri, spogliati dei loro abiti e fatti mettere in fila in una zona desertica non meglio precisata.



Le didascalia affermava che si tratta di "membri e ufficiali dell'esercito alawita", in riferimento alle forze fedeli al presidente Bashar al Assad, membro della comunità alawita, branca dello sciismo.



Altre foto mostrano soldati prigionieri con indosso solo le mutande, inginocchiati in fila mentre miliziani jihadisti puntano loro le canne dei fucili automatici e pistole.