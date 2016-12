Sudafrica, Pistorius vomita in aula durante la lettura dell'autopsia della fidanzata

17:39 - Oscar Pistorius ha vomitato in tribunale quando il medico legale ha descritto lo stato del cranio della fidanzata Reeva Steenkamp fracassato da un proiettile. Lo scrivono i media sudafricani. Prostrato, con un fazzoletto in mano per asciugarsi le lacrime agli occhi, durante la lettura dell'autopsia, l'ex campione ha avuto un attacco di nausea, ha nascosto la testa tra le gambe e poi ha vomitato.

Durante il processo è stato ascoltato Pieter Baba, il vigilantes addetto alla sicurezza del compound di villini dove viveva l'atleta e che ha parlato con lui poco dopo l'omicidio.



"Va tutto bene", gli avrebbe detto Pistorius poco dopo aver ucciso la fidanzata al telefono. "Ho telefonato io per primo a Pistorius", dopo essere stato allertato dai vicini, ha detto. "Lui mi ha richiamato e mi ha detto che "andava tutto bene, ma mi sono reso conto che stava piangendo, poi la telefonata si è interrotta", ha raccontato ancora il vigilantes incalzato dall'avvocato dalla difesa che invece sostiene che sia stato l'ex campione a chiamare la guardia.