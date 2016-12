Stamina, centro israeliano blocca i nuovi ricoveri

17:16 - Un centro medico israeliano, noto per i suoi interventi attraverso l'infusione di cellule staminali, ha sospeso il ricovero di pazienti provenienti dall'Italia e da tutto il mondo. "Ci sono problemi con il ministero della Sanità locale", ha spiegato Ruth Grunbaum, coordinatrice del Ctci Center del professor Shimon Slavin, che opera a Tel Aviv. "Per ora non accettiamo nuovi malati", ha concluso.

"Discussioni col ministero della Sanità" - Il blocco delle cure riguarda tutti i pazienti e non solo quelli italiani: secondo quanto reso noto nelle scorse settimane dallo stesso Centro dovevano essere 11 i malati in arrivo dall'Italia. ''Siamo impegnati tutto il giorno - ha aggiunto Grunbaum - in discussioni con il ministero della Sanità e per il momento ci viene impedito di ricevere altri pazienti. Speriamo che la cosa si risolva ma potrebbe essere questione di settimane''. Grunbaum ha poi detto che ''chi si sente rifiutato esprime grande delusione, visto che non ci sono altri istituti del genere al mondo''. ''Al momento - ha concluso - non ci sono a Tel Aviv malati arrivati dall'Italia''.