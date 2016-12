Scandalo in Bulgaria, orgia sul web: destituito il vescovo ortodosso di Bachkovo

Scandalo nella ferrea Chiesa ortodossa. Il vescovo Boris di Bachkovo, in Bulgaria, è stato destituito a causa della sua condotta lontana dalle rigide regole monastiche. Il pastore è stato infatti coinvolto in uno scandalo sessuale. Il Santo sinodo, l'organo supremo della Chiesa ortodossa bulgara, ha preso questa decisione dopo l'apparizione su internet, di qualche mese fa, di un video nel quale l'abate è protagonista di una orgia insieme a due donne.

L'abate del monastero "è colpevole di atti non compatibili con la sua carica", è scritto in un comunicato stampa diramato oggi dal Santo sinodo. Il caso dovrà essere esaminato dalla corte ecclesiastica; mentre il vescovo Boris, noto anche per le sue debolezze terrene come le auto di lusso, il denaro, le donne, cibo e vino pregiati, rischia la scomunica. Il Santo sinodo dovrebbe pronunciarsi anche sul caso del monastero di Troyan, Bulgaria centrale, dove sono state intercettate orge omosessuali tra i monaci del convento.