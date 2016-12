26 maggio 2014 San Francisco, soldi nascosti per la città

08:58 - Misteriose buste bianche, contenenti banconote da 100 dollari. Indicazioni e suggerimenti per trovarle attaccate a cestini, lampioni e cabine telefoniche. Oltre che su Twitter, all'account Hidden Crash. Succede a San Francisco dove un agente immobiliare, rimasto anonimo, ha studiato questa caccia al tesoro social. In città è scattata la mania e molte persone hanno già postato immagini con il "bottino".

E' già un successo - Il magnate immobiliare, come riporta l'Huffington Post, ha mantenuto l'anonimato, ma ha spiegato il perché dell'iniziativa: "Restituisco qualcosa alla comunità che mi ha fatto ricco". Mossa pubblicitaria o semplice spirito d'iniziativa, in ogni caso la caccia al tesoro sta avendo un grande successo. Gli abitanti di San Francisco partecipano alla ricerca, seguendo le indicazioni pubblicate su Twitter e quelle nascoste per la città. Chi trova una delle buste da 100 dollari, scatta una foto e la posta sull'account.



"Voglio aiutare qualcuno" - "Ho fatto milioni di dollari negli ultimi anni, più di quanto avessi mai immaginato, eppure molti miei amici e le persone che lavorano per me non possono permettersi di comprare una casa modesta nella Bay Area", ha detto il benefattore. "Questo mi ha fatto riflettere. Sono determinato a dare via una parte del denaro che ho guadagnato, facendolo in modo divertente".