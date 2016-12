3 luglio 2014 Perdita d'acqua in cabina, l'aereo si allaga

Disavventura per i passeggeri di un A380 della Qantas decollato da Los Angeles destinazione Melbourne. Dopo un'ora di volo la decisione: si torna in California

10:22 - La tubatura si rompe e l'acqua inizia a colare in cabina, creando scompiglio tra i passeggeri. Al punto da convincere il comandante dell'A380 Airbus della compagnia australiana Qantas, decollato un'ora prima in direzione Melbourne, a invertire la rotta e tornare a Los Angeles. Il vettore tranquillizza i clienti: "La decisione è stata presa solo per evitare disagi, i passaggeri non sono mai stata in pericolo".

L'allagamento ha interessato il piano superiore del velivolo, destinato ai passeggeri della Business class. Ma ad avere la peggio sono state circa 80 persone con posto in Economy: a causa di un'infiltrazione, sono state loro a sentire le prime gocce, ad alzarsi di scatto e ad avvertire gli assistenti di volo.



Immancabili le polemiche. Secondo il sindacato degli ingegneri aeronautici si è infatti trattato di una grave violazione di sicurezza. Se l'acqua fosse trapelata fino ai componenti elettronici, l'aereo sarebbe potuto precipitare, ha detto Stephen Purvinas.



"Tutti i sistemi critici dell'aereo sono molto ben protetti quindi non è stato mai un problema", replica un portavoce della Qantas.