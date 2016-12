Nigeria, chiuso ristorante: serviva ai clienti carne umana

08:44 - Se rientrate fra quelli che di fronte a un hamburger si chiedono cosa ci sia dentro, non leggete... In Nigeria l'incubo infatti sembra diventato realtà dopo che un ristorante è stato chiuso per il sospetto che i piatti fossero in parte preparati con carne umana. Il blitz della polizia è scattato dopo una soffiata che ha permesso di trovare in un frigo due teste umane avvolte nel celophane.

La notizia è riportata dal sito nigeriano in lingua inglese "The Osun Defender".



Il macabro ritrovamento è avvenuto in un hotel di Anambra nel sud est della Nigeria. Il proprietario del resort e altre 10 persone sono state arrestate.