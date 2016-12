Nato,Italia in coalizione anti-Isis

16:50 - L'Italia fa parte della coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Lo ha annunciato il premier Matteo Renzi a Newport per il vertice Nato. All'iniziativa, guidata dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, aderiscono anche Francia, Germania, Danimarca, Polonia, Turchia, Canada e Australia. "Agendo insieme - sottolineano gli Usa - indeboliremo l'Isis in modo che non possa essere più una minaccia per l'Iraq e il mondo".