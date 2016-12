Miracolo in Cina: madre muore in un incidente e dall'impatto nasce il figlio

16:26 - Sembra proprio un miracolo quello che è accaduto martedì in Cina. Un uomo e una donna in procinto di partorire, si stavano recando in ospedale in moto quando uno scontro violentissimo con un camion ha stroncato le vite di entrambi. Una sorpresa incredibile è stata la nascita del loro bambino provocata dall'impatto. All'arrivo dei poliziotti infatti il piccolo è stato ritrovato a terra ancora attaccato al cordone ombelicale della madre a circa 5 metri di distanza dai corpi dei genitori, un'emozione grandissima dicono i poliziotti che increduli lo hanno soccorso e portato in ospedale.

Adesso il bambino è ricoverato, ha riportato un'emorragia alla testa e ai polmoni ma è in buone condizioni. Pesa 4,2 kg e sono già arrivate le prime donazioni di pannolini, vestiti e latte in polvere. L'uomo alla guida del camion che ha investito i genitori intanto è stato identificato e arrestato dalla polizia.