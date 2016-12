3 febbraio 2014 Messico, naufrago in salvo dopo 14 mesi "Costretto a bere sangue di tartaruga" Jose Salvador Albaniaga, messicano, ha raccontato di esser sopravvissuto mangiando uccelli. Ma la sua incredibile somiglianza con il Tom Hanks naufrago di Cast Away fa sorgere qualche dubbio... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:16 - E' sopravvissuto per 14 mesi bevendo sangue di tartaruga e mangiando uccelli. Il messicano Jose Salvador Albaniaga ha raccontato di aver trascorso più di un anno in un minuscolo atollo delle Marshall Islands, nel Pacifico, dove si è arenata la sua piccola imbarcazione con la quale, insieme a un amico morto nel naufragio, era partito alla volta di El Salvador. Ma la sua incredibile somiglianza con il Tom Hanks di Cast Away e qualche vuoto di memoria di troppo, fanno sorgere un po' di dubbi sulla sua avvincente storia.

Recuperato da un gruppo di pescatori nei pressi dell'atollo di Ebon, Jose Salvador Albarengo ha detto ai suoi soccorritori di essere stato vittima di una tempesta che l'ha portato fuori rotta, ha ucciso il suo compagno d'avventura e ha distrutto la sua imbarcazione in vetroresina, arenatasi sulla spiaggia della disabitata isoletta.



"E' denutrito e disidratato ma, piano piano, si sta riprendendo", ha raccontato il medico che, per primo, gli ha prestato soccorso.



La sua storia, e il suo look, non possono che riportare alla mente la storia di Chuck Noland, il naufrago protagonista del film campione d'incassi del 2001. Che Jose Salvador Albaniaga abbia tratto ispirazione dal lungometraggio campione di incassi per finire sulle prime pagine?



Di certo c'è che Tom Hanks, al termine di due sole ore di film, appare decisamente più provato (e dimagrito) di Jose, rimasto 14 mesi su un atollo sperduto.