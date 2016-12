17:51 - Ha dichiarato di aver ucciso tra le duemila e le tremila persone, Joaquin "El Chapo" Guzman, il re della droga arrestato sabato scorso in Messico. A rendere noti i dettagli della carriera sanguinaria del boss è Televisa, sulla base di quanto riferito dagli agenti che hanno tradotto il capo del cartello di Sinaloa da Mazaplan, dove è stato arrestato, a Città del Messico.

Family man - Gli agenti hanno ricordato che il boss arrestato ha avuto un comportamento "tranquillo e rispettoso". L'uomo è stato portato via in manette mentre, secondo alcune fonti, si trovava con le due figlie gemelle e la moglie, l'ex miss Emma Coronel. La 24enne non è stata arrestata per mancanza di prove.



La pupa del capo - Il capo del cartello di Sinaloa e la Coronel si sono conosciuti otto anni fa. La donna è a sua volta figlia di una coppia vincolata a in passato alla produzione e distribuzione di droga.