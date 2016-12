16 aprile 2014 Le dimissioni più "strane" dei politici esteri C'è chi si è dimesso perchè è stato accusato di aver copiato la tesi di laurea e chi aveva addebitato ai contribuenti 70 euro per l'acquisto di due film porno.

17:48 - C'è chi si è dimesso perchè è stato accusato di aver copiato la tesi di laurea, chi aveva addebitato ai contribuenti 70 euro per l'acquisto di due film porno e chi ancora ha preso una multa per eccesso di velictà e ha dichiarato che guidava la moglie. Potrebbero semprare scuse di "poco conto" poichè non siamo abituati a vedere i nostri politici rinunciare all'incarico e alla poltrona per dei motivi così banali, ma all'estero, qualsiasi errore viene punito senza pietà e senza nessuna attenuante. Ecco quindi una gallery di parlamentari che hanno rinunciato all'incarico per le motivazioni più bizzarre.