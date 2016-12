Gaza, ultimatum di Israele ad Hamas Uccisi 4 bimbi palestinesi in spiaggia

Sale ancora la conta delle vittime dei raid israeliani a Gaza che negli ultimi 9 giorni hanno fatto più di 200 morti: il bilancio si aggrava con 4 bambini palestinesi uccisi in spiaggia. Secondo il quotidiano Maariv, Hamas è interessato a concordare un tregua di 10 anni, ma da Gaza non c'è alcuna conferma. Il ministro della Giustizia israeliano, intanto, minaccia: "Se Hamas non accetterà la proposta egiziana continueremo l'operazione militare".

20:45 Sì di Israele a una tregua umanitaria

Israele osserverà domani a Gaza una tregua umanitaria di sei ore: viene così accolta una richiesta dell'emissario dell'Onu per la regione, Robert Serry. Ancora non è noto se in parallelo anche Hamas sospenderà i lanci di razzi verso Israele.

20:31 Bimbi uccisi, Israele apre un'inchiesta

Israele ha aperto un'inchiesta per accertare le circostanze in cui quattro bambini palestinesi sono stati uccisi da un razzo israeliano sulla spiaggia di Gaza. Lo ha affermato il portavoce militare israeliano Moti Elmoz: "Per ora posso solo dire che abbiamo attaccato un obiettivo sospetto sulla spiaggia".

19:54 Israele: operazione di terra a Gaza "probabile"

E' "molto elevata" la probabilità che Israele lanci a Gaza un'operazione di terra: lo ha detto una fonte di sicurezza israeliana ad alcuni giornalisti stranieri. "Se vuoi combattere il terrorismo devi essere sul posto. Dal cielo possiamo colpirli duramente ma non sbarazzarci di loro. L'occupazione è fattibile in giorni o settimane al massimo".

19:24 Raid su Gaza, altri bambini uccisi

Altri sei palestinesi, tra cui due bambini, sono rimasti uccisi nel corso di nuovi raid israeliani nella Striscia di Gaza. Un bambino e' morto in un attacco a Gaza City, le altre cinque persone, compreso un altro bambino, sono state colpite in due raid a Khan Yunis, ha reso noto il portavoce dei servizi d'emergenza.

16:58 Israele richiama altri 8mila riservisti

Israele ha deciso oggi di richiamare altri 8mila riservisti. Lo riferisce la radio militare. La settimana scorsa il governo aveva già autorizzato l'arruolamento di un totale di 40 mila militari della riserva.

16:09 Gaza, 4 bambini palestinesi uccisi in spiaggia

Quattro bambini sono rimasti uccisi a Gaza, nel corso dei raid israeliani. Le vittime, riferiscono fonti palestinesi, sono state colpite da proiettili provenienti dal mare, probabilmente da una motovedetta, mentre si trovavano in un bar sulla spiaggia.

14:10 Israele: "Senza tregua ci sarà una risposta ancora più forte"

"Se Hamas non accetterà la proposta egiziana non ci darà altra possibilità che continuare l'operazione militare a Gaza e dare una risposta ancora più forte". Lo ha detto il ministro della Giustizia Tzipi Livni prima di incontrare la collega italiana Federica Mogherini.

13:34 Ue ribadisce l'appello per il cessate il fuoco

"Ribadiamo l'appello per un cessate il fuoco" tra Israele e i Territori palestinesi e per una "de-escalation della situazione" per cui l'Ue è pronta a fare "tutto il necessario". Così la portavoce dell'Alto rappresentante Ue, Catherine Ashton, deplorando la perdita di vite tra i civili.

11:30 Auto colpita a Khan Yunes, 3 morti

Tre morti (tra cui un uomo di 65 anni) e cinque feriti: questo il bilancio che giunge da fonti mediche locali della esplosione di un'automobile colpita da un razzo israeliano nel rione di Bani Suheila, presso Khan Yunes. Nelle ore precedenti a Gaza si sono avuti altri cinque morti.

10:43 Gaza, disperazione nei rioni da sfollare: in pochi partono

Un'atmosfera di disperazione si è diffusa nei popolosi rioni di Zaitun e di Sajayah (a est di Gaza) dopo che la scorsa notte l'esercito israeliano ha intimato alla popolazione di abbandonare le proprie case entro stamane, perché presto quelle aree si trasformeranno in zona di combattimento. La maggior parte degli abitanti per ora restano, non disponendo di alcun altro rifugio a Gaza. "Hamas ha ordinato loro di ignorare gli avvertimenti", accusa il portavoce militare israeliano.

09:01 Intercettati quattro razzi su Tel Aviv

Quattro razzi palestinesi sparati da Gaza verso la città israeliana di Tel Aviv sono stati intercettati in volo dalle batterie di difesa Iron Dome. Non si ha notizia di vittime.

09:00 Nuovo bilancio: 205 morti, 1.500 feriti

Il bilancio dei palestinesi morti nei combattimenti degli ultimi nove giorni è di 205 persone, di cui 24 donne e 39 tra bambini e adolescenti fino a 16 anni. Lo riferiscono fonti palestinesi precisando che i feriti sono oltre 1500. In Israele si è avuta una prima vittima.

08:48 Israele: colpiti 40 obiettivi nella notte

Una quarantina di obiettivi "terroristici" - fra cui centri di "comando e di controllo" utilizzati da Hamas - sono stati colpiti la scorsa notte a Gaza dalla aviazione israeliana. Lo afferma un portavoce militare. In nove giorni di combattimenti da Gaza sono stati sparati 1.260 razzi verso Israele. 985 razzi hanno raggiunto il territorio israeliano, 225 sono stati intercettati dalle batterie di difesa, mentre gli altri sono caduti in zone aperte.

06:34 Gaza, nuovi raid: bilancio sale a 200 morti

Al nono giorno dell'operazione "Margine protettivo", il bilancio delle vittime a Gaza è salito a 200 morti. Nella notte, infatti, bombardamenti hanno colpito la Striscia e, secondo fonti Palestinesi, due uomini e un ragazzo sono morti a Rafah.

01:57 Israele attacca casa ex ministro Hamas

Nuovi raid aerei previsti in mattinata sulla zona di Gaza. L'esercito israeliano dà anche notizia di aver compiuto un attacco contro l'abitazione di Fathi Hamad, ex ministro dell'Interno di Hamas a Gaza.