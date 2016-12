Frane Afghanistan, stop a ricerche

15:18 - Le autorità afghane hanno sospeso la ricerca dei corpi sepolti dalle due frane che hanno colpito il villaggio di Aab Barik, nella provincia settentrionale di Badakhshan. "L'area diventerà un enorme cimitero collettivo - ha detto il governatore provinciale, Shah Walihullah Adeeb -. Non abbiamo mezzi e non abbiamo macchine per scavare per cui questa è l'unica scelta possibile". Sempre secondo il governo locale, i morti sarebbero 2.100.