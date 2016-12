Francia,ostaggio direttrice carcere

19:34 - La direttrice del carcere della Baumetta, a Marsiglia (sud della Francia), è stata presa in ostaggio oggi pomeriggio nel suo ufficio da un detenuto. Lo si apprende da fonti del penitenziario. Il sequestratore, afferma il sito del quotidiano locale La Provence, è "armato di una sbarra di ferro", ma "non si sarebbe mostrato violento". Al momento "sta trattando con un negoziatore della polizia giudiziaria". Sarebbe infuriato per un cambio di cella.