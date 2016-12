Francia, la première dame ancora in ospedale: Hollande non va a trovarla

11:19 - Sembra che Francois Hollande non sia ancora andato a trovare Valerie Trierweiler, dopo il suo ricovero in ospedale in seguito a un malore. Lo riferisce radio Europe 1 citando l'entourage della compagna del presidente francese. E questa circostanza avrebbe aumentato il malessere della première dame.

Valerie soffre di una "fatica nervosa estrema" e dovrebbe restare ricoverata all'ospedale della Pitié Salpetrière, a Parigi, ancora per qualche giorno.



Secondo le testimonianze raccolte da Europe 1 Valérie ha "alti e bassi": in alcuni momenti dice di essere determinata, in altri appare più "abbattuta e rassegnata". A sostenerla ci sono i suoi amici più cari, molti dei quali sono giornalisti, con i quali si è consultata su chi avrebbe potuto aver interesse a far uscire allo scoperto la relazione di Hollande con l'attrice Julie Gayet.



Dall'Eliseo, al momento, non arrivano conferme né smentite sulle mancate visite di Hollande alla première dame ricoverata, e in generale c'è una consegna di discrezione totale sulla questione del loro rapporto. Una situazione che, sempre secondo Europe 1, starebbe diventando difficile da gestire anche per lo staff. "Qui nessuno ne parla ma tutti ci pensano", rivela un collaboratore della presidenza in forma anonima, concludendo: "Bisogna che il presidente si decida in fretta".