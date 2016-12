Erasmus: 1 studente su 4 trova l'amore all'estero, dal 1987 nato 1 mln di bebé

16:40 - Andate in Erasmus e troverete lavoro, dicono le università e i cacciatori di teste. Ora, uno studio della Commissione Europea rivela che durante il soggiorno si trova anche l'amore. Secondo la ricerca, il 33% degli ex studenti Erasmus ha un partner fisso di un'altra nazionalità e il 27%, più di uno studente su quattro, ha incontrato la propria dolce metà proprio durante questa esperienza.

I figli delle "Coppie Erasmus" - Partendo da questi dati, la Commissione stima che dal 1987, l'anno di inizio del progetto, sia nato un milione di bambini figli delle "Coppie Erasmus".



Meno attaccati al "nido" - Dal dossier emerge che il 40% di chi ha seguito il progetto si è poi trasferito in un altro paese dopo la laurea, contro il 23% di chi non è mai partito.



Gli studenti Erasmus si dimostrano meno attaccati al nido famigliare: il 93% immagina senza sforzi di vivere all'estero in futuro, il 20% in più di chi non ha mai vissuto questa esperienza.