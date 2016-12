17:48 - Almeno 24 persone sono morte e ottanta sono rimaste ferite in due attentati suicidi in Iraq, come hanno reso noto fonti della sicurezza. Uno dei due attacchi kamikaze ha preso di mira una moschea di Kirkuk, dove avevano trovato riparo diverse famiglie di rifugiati cristiani in fuga. All'interno dell'edificio, otto di loro sono rimasti uccisi e 40 feriti.