Diplomatico italiano arrestato a Manila: si trovava in parco acquatico

17:50 - L'ambasciatore italiano Daniele Bosio è stato fermato dalla polizia filippina mentre si trovava nel parco acquatico di un resort di Binyan, quaranta chilometri a sud di Manila. Lo ha detto il ministro della Giustizia Leyla de Lima, aggiungendo che con lui c'erano tre bambini tra gli 8 e i 12 anni. La legge filippina sulla tutela dei minori prevede che sia un'aggravante l'abuso di un bambino con meno di 12 anni d'età.

Bosio (46 anni), che vive in Turkmenistan dal 2 dicembre del 2013, è stato fermato sabato nel resort di lusso. Ora si trova in una cella singola e sta bene. L'ambasciatore, che rischia fino a 20 anni di carcere e una multa di 16.200 euro, non può usare il cellulare né accedere a internet.



La Farnesina: "Ambasciatore sospeso dal servizio" - "L'ambasciatore Daniele Bosio è stato sospeso dal servizio in Turkmenistan". Lo comunicata il ministero degli Esteri. La decisione è stata presa dopo la notizia della convalida del fermo, disposto domenica sera dalle autorità filippine.



"Bambini adescati con soldi" - Bosio ha "adescato i bambini in zone povere del Paese, offrendo loro dei soldi, comprando loro magliette e da mangiare". Lo ha affermato alle autorità Lily Fiordelis, la presidente dell'Ong Bahay Tuluyan, che si occupa di prevenire il traffico minorile, e che ha denunciato l'ambasciatore alle autorità, insospettita dallo strano quadretto "familiare" a cui stava assistendo. "Io e la mia vice abbiano visto la scena a bordo piscina e ci è sembrata da subito strana", ha raccontato. "Lo abbiamo osservato per un po', stava sempre accanto a loro, e dopo un po' siamo riuscite a parlare con lui e i bambini. Ci hanno raccontato che Bosio li aveva portati prima nell'appartamento da lui affittato, dove li aveva massaggiati su tutto il corpo. Non sembravano traumatizzati, ma uno di loro era silenzioso in modo sospetto. Di solito i bambini di strada qui sono molto vivaci", ha aggiunto. "Ha trovato quei bimbi in una zona povera a due ore di macchina dal resort, dove abitano solo filippini. Si muoveva con una macchina noleggiata, e aveva già visitato più volte le Filippine. Dà l'impressione di uno che sa come muoversi", ha poi concluso.