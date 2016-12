Dall'Isis nuove minacce all'Occidente "Guerra contro l'Europa e i cristiani"

15:51 - L'Isis ha diffuso altri due video in cui minaccia l'Occidente. I nuovi proclami dello Stato islamico sono rivolti contro i Paesi della coalizione voluta da Obama e annunciano "la guerra contro l'Europa e i cristiani in Siria". I jihadisti hanno pubblicato i nuovi messaggi di morte su Youtube e i media egiziani li hanno rilanciati. Si fa appello ai combattenti perché si preparino e "indossino le cinture esplosive".

In un primo video, che era stato pubblicato due giorni fa, e la cui autenticità non è verificabile, si afferma che "lo Stato islamico resisterà nonostante i vostri complotti, le armi che preparate e le munizioni che avete immagazzinato".



Poi l'appello ai "combattenti": "Individuate i vostri obiettivi, preparate le autobomba, le cariche e le cinture esplosive per colpire duramente e uccidere (fracassare le teste, ndr)".



La sequenza mostra poi le immagini di Barack Obama, del re saudita Abdullah, del premier britannico David Cameron, del segretario di Stato Usa, John Kerry, in visita proprio a Il Cairo, e di una riunione che, secondo il video, è quella di Gedda di tre giorni fa.



Un altro video, al momento offline, profetizza la "guerra contro l'Europa e i cristiani in terra di Siria". In questo caso, una bandiera di Al Qaeda avvolge quelle di Israele, Usa, Gran Bretagna, Arabia Saudita e Germania. Infine, al Arabiya rilancia altre minacce, questa volta provenienti da un presunto account dell'Isis su Twitter, dirette all'Egitto: "Preparatevi a una sorpresa presto", è il messaggio, abbinato a un appello all'unità d'azione tra i Fratelli musulmani egiziani e lo Stato islamico.



Kerry: elicotteri a Egitto -"Abbiamo fornito all'Egitto 8 elicotteri per contribuire alla lotta all'Isis, in tutta la regione". Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, John Kerry, aggiungendo che "il diavolo non conosce frontiere". Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha spiegato che l'Isis deve essere combattuto "soprattutto in Iraq e in Libia".