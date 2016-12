14:58 - Accoglienza trionfale per il presidente russo Vladimir Putin, al suo ingresso in piazza Himov a Sebastopoli, in Crimea. Decine di migliaia di persone, assiepate all'esterno della piazza isolata e blindata da una massiccia presenza militare, hanno intonato slogan a suo favore. Nel cielo di Sebastopoli sfrecciano caccia, bombardieri ed elicotteri. Duro il commento della Nato: "Inopportuna la visita in Crimea".