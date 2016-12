16:11 - A Kiev "hanno preso il potere i fascisti". Questo lo slogan dei circa 2mila manifestanti scesi in piazza per dimostrare a fianco dei movimenti pro-russi a Sebastopoli, in Crimea, dove fa base la flotta russa. I dimostranti sventolavano bandiere ucraine, russe e della flotta del Mar Nero. "Il nuovo potere - ha detto un oratore dal palco - vuole privare i russi dei diritti e della cittadinanza" .