Battaglia a Donetsk, 100 morti Ultimatum ai filorussi:via o morirete

Sono ore di alta tensione a Donetsk dove i miliziani filorussi tracciano un bilancio di almeno 100 morti tra civili e combattenti nella battaglia di lunedì. Secondo il ministro dell'Interno ucraino, gli indipendentisti "hanno subito grosse perdite". L'aeroporto è stato riconquistato dalle forze di Kiev, che avverte: le operazioni contro i separatisti continueranno. L'ultimatum ucraino: "Lasciate la città o verrete colpiti con precisione".

21:06 Media: "Bomba esplode su ferrovia nel Donbass"

"Una bomba è esplosa danneggiando parte della linea ferroviaria del Donbass": lo riferisce l'agenzia russa Interfax citando media locali e senza fornire altri dettagli. Il Donbass è una regione sul Bacino del Donec che abbraccia le regioni ribelli di Donetsk e Lughansk.

18:47 Ong russe chiedono corridoi umanitari

Alcune Ong russe per i diritti umani, tra le quali il Presidential Council for Civil Society and Human Rights, hanno lanciato un appello per la creazione di corridoi umanitari e garantire così l'evacuazione dalla città di "bambini, donne e anziani". Lo scrive l'agenzia di stampa Itar-Tass.

18:41 La battaglia di Donetsk per l'aeroporto

17:57 Donetsk, ultimatum di Kiev ai filorussi

Il governo ucraino ha lanciato un ultimatum ai ribelli di Donetsk: "Lasciate la città o verrete colpiti con precisione". L'ultimatum sarebbe prossimo alla scadenza, secondo Fox news.

16:56 Unità Osce fermate a Donetsk

Le unità dell'Osce di cui si sono persi i contatti da lunedì sono stati "trattenuti nei pressi di Donetsk": lo annuncia il ministro degli Esteri estone Urmas Paet, citato da Interfax. Un osservatore Osce è di nazionalità estone.

14:56 Ordine evacuazione civili in zone Donetsk

Le autorità della Repubblica popolare di Donetsk stanno diramando un ordine di evacuazione per i civili in alcune zone della città, comprese quelle prossime al palazzo dell'amministrazione ribelle.

14:18 Media: soldati Kiev hanno circondato Donetsk

"Tutte le vie di entrata ed uscita da Donetsk sono state bloccate dai militari ucraini". Lo afferma l'emittente Russia Today, confermando che i soldati di Kiev hanno circondato la città.

14:18 Missione Osce, persi contatti con unità a Donetsk

La missione Osce in Ucraina non riesce a contattare la propria unità a Donetsk da ieri sera. Lo fa sapere l'agenzia Itar-Tass.

13:55 Mogherini: "Recuperate salme di Rocchelli e Mironov"

"Le salme di Andrea Rocchelli e Andrey Mironov sono state recuperate entrambe in queste ore a Kharkov e verranno trasferite in queste ore a Kiev dove li aspettano familiari". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, esprimendo il "profondo dolore" per il fotoreporter italiano e Mironov che "era molto più di un traduttore".

13:13 Donetsk, i ribelli: "Ci sono 100 morti"

Nella battaglia di lunedì a Donetsk ci sono almeno 100 morti. Lo dichiarano i responsabili dell'autoproclamata Repubblica popolare (Dnr). Tra le vittime, "almeno la metà sono civili", ha riferito il leader dei ribelli, Denis Pushilin. "Non riusciamo ancora a recuperare i cadaveri, siamo sotto il tiro dei cecchini", aggiunge.

12:33 Putin a Renzi: "Finisca l'operazione punitiva di Kiev"

In una telefonata con il premier Matteo Renzi, il leader del Cremlino Vladimir Putin ha sottolineato la "necessità di porre fine immediatamente all'operazione militare punitiva nelle regioni sud-orientali e di stabilire il dialogo pacifico tra Kiev e i rappresentanti delle regioni".

12:18 Lavrov: "Nessuna visita di Poroshenko in Russia"

"La questione di una visita in Russia di Poroshenko non è prevista, non è discussa, né attraverso canali diplomatici né tramite altri canali". Lo ha affermato il capo della diplomazia russa Serghiei Lavrov in una conferenza stampa. Lavrov ha poi aggiunto che, se Poroshenko vuole stabilire un dialogo con l'est dell'Ucraina, nella Russia troverà un partner serio e affidabile.

11:40 Lavrov: "Stop alle violenze"

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha ribadito che Mosca rispetta l'espressione della volontà degli elettori nelle presidenziali ucraine ma ha rinnovato l'appello per porre fine a qualsiasi violenza, come previsto dagli accordi di Ginevra, di fronte all'intensificarsi degli scontri a est. "Ci preoccupa molto - dice Lavrov - non solo che le elezioni si sono svolte sullo sfondo delle azioni militari, ma anche che subito dopo il voto è stato dato l'ordine di intensificare la cosiddetta operazione anti terroristica" nell'est.

11:28 Donetsk, decine di morti tra separatisti

I miliziani separatisti "hanno subito grosse perdite" nei combattimento a Donetsk. Lo ha detto il ministro dell'Interno ucraino Arsen Avakov ammettendo che i morti potrebbero essere decine. Fonti mediche nella città avevano parlato di almeno 30 vittime, senza precisare se fossero civili o miliziani.

11:27 Kiev: avanti con le operazioni contro i filorussi

L'operazione militare contro i separatisti dell'est dell'Ucraina continuerà "finché sul territorio ucraino non rimarrà neanche un singolo terrorista (così le autorità di Kiev chiamano i filorussi armati, ndr)". Lo ha detto il vice premier ucraino Vitali Iarema.