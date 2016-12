16:25 - "Damasco sostiene ogni sforzo internazionale per combattere il terrorismo". Lo ha assicurato il presidente siriano Bashar al Assad, parlando della lotta all'Isis con il capo dell'ufficio della sicurezza nazionale irachena, Faleh Haydar. Intanto gli Stati Uniti hanno precisato di non avere in nessun modo informato la Siria sui raid aerei e di non aver chiesto il permesso per gli attacchi.