Ancora violenze in India, 22enne stuprata e strangolata dal branco

20:55 - Ennesimo episodio di violenza bestiale di gruppo contro una ragazza in India. Una 22enne è stata violentata da un branco che poi l'ha costretta a bere dell'acido e strangolata a morte nell'Uttar Pradesh. Lo riferisce l'Ndtv citando fonti della polizia. Il volto della vittima è stato sfigurato con la sostanza corrosiva e con della benzina per impedirne il riconoscimento.

Il cadavere è stato trovato sabato in un campo nel villaggio di Aithpura, con il volto mutilato. I risultati dell'autopsia, rivelati oggi, hanno evidenziato presenza di acido nel suo stomaco, e che la ragazza è stata stuprata dal branco e poi strangolata.



Sempre nell'Uttar Pradesh erano state trovate impiccate dopo essere state violentate le due adolescenti, che con la loro tragica morte hanno smosso la sensibilità dell'opinione pubblica mondiale. Cinque persone sono state arrestate: tre hanno confessato lo stupro ma non l'omicidio, gli altri due sono poliziotti.



I genitori delle due bimbe impiccate: "Ci hanno minacciato" - "Abbiamo paura". Lo dicono ai giornalisti i genitori delle due bimbe violentate e impiccate nell'Uttar Pradesh. I due indiani hanno affermato ai reporter che chi ha commesso gli stupri e le uccisioni, che tra l'altro appartengono a una casta dominante, li ha minacciati. "Ci hanno detto che ci faranno del male non appena i media allontaneranno l'obiettivo dal caso", hanno denunciato. E purtroppo la coppia non è "sicura che la polizia riuscirà a proteggerli".



Panaji, 69enne violentata e strangolata - Il cadavere di una 69enne, divorziata, è stato trovato sabato dalla polizia. Il corpo era pieno di ecchimosi e mancavano alcune parti, la donna è stata violentata dal branco e strangolata. Ignoti i colpevoli.