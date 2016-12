28 maggio 2014 Adozioni Congo, bimbi giunti in Italia All'atterraggio commozione e abbracci L'arrivo dell'aereo da Kinshasa segna il lieto fine di un braccio di ferro durato mesi. A bordo con i bambini c'era il ministro Maria Elena Boschi. La Commissione adozioni internazionali: "Sette coppie ancora in attesa" Tweet google 0 Invia ad un amico

18:32 - E' giunto in Italia l'aereo dell'Aeronautica militare proveniente da Kinshasa, con a bordo i 31 bambini congolesi adottati da famiglie italiane. Sul volo, che segna il lieto fine di una vicenda delicata durata mesi, c'era anche il ministro per le Riforme e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. L'atterraggio, avvenuto nell'aeroporto militare di Ciampino, è stato accolto da un boato di gioia dei familiari.

Il ministro Boschi è scesa dall'aereo tenendo per mano due tra i più piccoli adottati. Le famiglie che aspettavano in pista hanno accolto i bambini con manifestazioni di gioia, gratitudine e profonda commozione. Lunghi abbracci, baci e lacrime quando mamme, papà, fratelli e sorelle hanno subito individuato il proprio nuovo membro della famiglia.



Sull'aereo c'erano anche la presidente delle Commissione per le Adozioni internazionali, Silvia della Monica, e, per la Farnesina, il vicedirettore generale per gli italiani all'estero, Marco Del Panta.



Cai: "Sette coppie ancora in attesa" - Proprio la presidente del Cai fa notare però che ci sono almeno altre sette coppie italiane che ancora attendono di poter avere i loro bambini adottati. Per questi casi, dice Della Monica, "chiederemo una valutazione prioritaria, ma occorrono pazienza e molta prudenza. E' una trattativa tra Paesi".



Boschi: "In aereo mi hanno fatto la treccia ai capelli" - I bambini stanno bene, sono felici di essere con le famiglie adottive e in aereo mi hanno fatto una treccia ai capelli". Lo ha detto la Boschi, sfoggiando una treccia a metà testa. "In viaggio i bambini - ha aggiunto - hanno dormito molto perché erano stanchi. Sono impazziti di gioia quando una volta atterrati a Ciampino dai finestrini dell'aereo hanno riconosciuto i genitori che li aspettavano sulla pista".



Renzi: "Ora più attenzione" - "Benvenuti #acasa". Lo scrive su Twitter il premier Matteo Renzi salutando l'arrivo in Italia dei bambini adottati in Congo. "Ora, con la riforma del terzo settore, ancora più attenzione alle adozioni internazionali", assicura.