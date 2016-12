21:47 - L'arcivescovo di Philadelphia, Charles Chaput, ha annunciato la rimozione definitiva di cinque preti, giudicati "non compatibili con il ministero" in seguito ad accuse di molestie sessuali o comportamenti impropri. Uno di loro, Michael Chapman di 67 anni, è stato sospeso, in attesa che vengano chiarite le accuse riguardanti fatti presumibilmente accaduti 40 anni fa. Due altri sacerdoti sono stati invece assolti.