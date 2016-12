11 dicembre 2013 Usa, fotografie hot su un sito erotico

Scuola cristiana sospende una maestra Gli scatti della donna, provocante e senza veli, sono stati caricati su una pagina dedicata a vendette a sfondo pornografico

09:49 - Con camicetta aperta e sguardo ammiccante in uno scatto. Completamente senza veli negli altri due. Una maestra di una scuola cristiana dell'Ohio, negli Stati Uniti d'America, è stata sospesa dopo la pubblicazione sul web, seguita al furto del suo cellulare, di foto osé. Le immagini sono finite su un sito specializzato in vendette a sfondo erotico e la direzione della Cincinnati Hills Christian Academy non ha potuto far finta di nulla. E lei si è dimessa.

Mistero sul nome dell'autore della piccante vendetta. Forse si tratta di qualche ex che non ha preso troppo bene la rottura. Ma non è certo: la protagonista di questa storia ha infatti denunciato il furto del suo cellulare, quello utilizzato per scattare le immagini incriminate.



"Confermiamo che una delle nostre dipendenti è comparsa su fotografie compromettenti diffuse online", ha fatto sapere l'istituto americano, frequentato da circa 1.300 bambini tra i 5 e gli 11 anni.



"E' una vittima - dichiara un genitore - Ma si tratta di una scuola cristiana e, in più, siamo piuttosto sconvolti dal fatto che un insegnante abbia deciso di spedire ad altri foto osé. I suoi studenti, inoltre, sono grandi abbastanza da trovare online gli scatti della loro maestra".



Non è la prima volta che la scuola di Cininnati finisce sui giornali. Nel 2012, un insegnante di musica raccontò che i responsabili dell'istituto ritirarono un'offerta di lavoro dopo aver saputo della sua omosessualità.