16:11 - A New Orleans, in Louisiana, un bambino di sette mesi è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre era in auto col padre, a sua volta freddato dai killer nell'imboscata. Il piccolo è morto dopo essere stato trasportato in ospedale mentre l'uomo, 25 anni, è deceduto sul posto. In base alle prime indagini, pare che che la vittima conoscesse chi gli ha sparato.