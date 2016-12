Usa, al via il business della marijuana: aprono i primi coffee shop

12:17 - Aprono in Usa i primi coffee shop, i locali dove si fuma marijuana "per scopi ricreativi". E se i coltivatori si fregano le mani anche le autorità locali non sono da meno preparandosi ad incassare le prime imposte dal nuovo business. Mentre in Olanda, la patria dei coffee shop, le leggi si fanno più stringenti, dal primo gennaio negli States apriranno i primi negozi nello stato di Washington e in Colorado.

Business anche turistico - Il business è anche turistico: alcune aziende, veri precursori del genere, offrono già gite di gruppo organizzate. Entrambe gli Stati hanno legalizzato l'uso di cannabis a fini ricreativi dopo il referendum dello scorso novembre, ma la normativa entrerà in vigore il primo gennaio 2014.



"La novità attrae persone da tutte le parti - spiega Adam Raleigh, titolare della "Telluride Bud cannabis Company -. Aspettiamo persone da Texas, Arizona e Utah. Negli ultimi mesi ho ricevuto ogni giorno da quattro a sei mail, e tra cinque e dieci telefonate da persone che mi chiedono i dettagli della legge e come combinare al meglio una vacanza di sci e cannabis".



Un mercato potenzialmente enorme - Negli Stati Uniti la cannabis per uso medico è già legale e regolamentata in 19 Stati. E nella maggior parte di questi il consumo ricreativo non è considerato un crimine. Ma Colorado e Washington hanno fatto un passo avanti mettendo in atto un sistema in cui gli enti locali dovranno supervisionare la coltivazione, distribuzione e commercializzazione dell'"erba".



Il mercato potenziale è enorme: secondo una ricerca della società ArcView, le vendite di cannabis legale aumenteranno del 64% tra il 2013 e il 2014, da 1,4 miliardi a 2,34 miliardi di dollari.