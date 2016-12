09:37 - Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha sottolineato che il "positivo risultato" dell'accordo sul nucleare è stato raggiunto grazie al "rispetto dei diritti dell'Iran" in questo campo. In un discorso trasmesso in tv, Rohani ha affermato che "le minacce non possono portare alcun frutto", sottolineando infine come Teheran non abbia mai voluto la bomba atomica.