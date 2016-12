Tgcom24 >

In onda con una croce al collo: l'emittente la esonera dalla conduzione del telegiornale 12 novembre 2013 In onda con una croce al collo: l'emittente la esonera dalla conduzione del telegiornale Dura presa di posizione della tv norvegese Nrk contro la giornalista Siv Kristin Sællmann: "Quel simbolo non garantisce l'imparzialità del canale"

18:17 - E' andata in onda con al collo una collanina con una croce. Per questo motivo la giornalista Siv Kristin Sællmann è stata esonerata dalla conduzione del telegiornale. Succede in Norvegia, dove l'emittente Nrk, dopo aver ricevuto formali proteste da parte di alcuni telespettatori, ha deciso di prendere provvedimenti: "Quel simbolo non garantisce l'imparzialità del canale".

Sono stati alcuni esponenti della comunità islamica di Oslo a presentare una formale lamentela all'emittente norvegese. "Quel simbolo offende l'Islam" hanno scritto. Da qui la decisione di togliere dal video la Sællmann, volto molto noto della tv norvegese.



"I norvegesi adottano una politica chiara, e cioè che gli anchor vestano in modo neutrale. Noi li incoraggiamo ad evitare di esibire gioielli che possano tradursi in simboli politici o religiosi" ha spiegato Anders Sarheim, il capo della Saellmann.



La difesa della conduttrice - La Sællmann non vuole passare per irrispettosa verso le altre religioni: "Non ho mai pensato che questa croce, lunga non più di un centimetro e mezzo e che mi era stata regalata da mio marito durante una recente vacanza a Dubai come semplice gioiello, potesse causare tanto clamore. Non ho indossato la croce per provocare. Sono cristiana ma finora ho visto croci un po' ovunque, anche come oggetti di moda, e non credo che la gente reagisca per questo" ha detto in un'intervista.



I precedenti - Non è la prima volta che un simbolo religioso mette nei guai un lavoratore. In Gran Bretagna, nel 2006, una giornalista della Bbc finì nella bufera per aver indossato un pendente a forma di croce. Dopo lunghe discussioni i vertici della tv britannica decisero di non prendere provvedimenti. Diverso il destino di una dipendente della British Airways, costretta dalla compagnia a nascondere un minuscolo crocifisso che portava al collo.