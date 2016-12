Francia, madre soffoca tre bimbi

14:43 - Tre bimbi di 2, 3 e 5 anni sono stati trovati morti soffocati nella casa della madre a Bar-le-Duc, nel nord-est della Francia: la donna, 39 anni, è stata arrestata subito dopo. L'allarme è scattato quando la madre non ha riaccompagnato i piccoli dalla famiglia affidataria alla quale erano stati assegnati, ma all'arrivo della polizia i tre bambini erano già morti, stesi sui loro lettini.

La 39enne, dopo essere stata arrestata, ha confessato di aver soffocato i suoi tre bambini con il cuscino mentre erano nei loro letti. "La donna è separata dal padre dei bambini e vive sola a Bar-le-Duc - ha detto il comandante della polizia, Gilles Hubain - Aveva il diritto di visita e di tenere con sé i figli per il fine settimana, ma non li ha riaccompagnati. Non è chiaro che cosa l'abbia spinta a uccidere i piccoli".