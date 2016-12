Bimba organizza il suo finto matrimonio per il padre malato

17:04 - Johnny Wells è un papà del Missouri che, a causa di una malattia polmonare che lo costringe da cinque anni a letto e che non lascia scampo, non potrà assistere al momento che molti padri sognano di vivere: le nozze della propria bambina. Così sua figlia Nakeol, di dieci anni, ha pensato di organizzare un finto matrimonio con l’aiuto della madre. Durante la cerimonia, vestita in abito bianco e con un piccolo bouquet, ha promesso di sposare "un uomo pio”. In cambio, suo padre le ha regalato un anello a forma di cuore che Nakeol porterà fino al suo matrimonio. Solo allora l’anello il regalo di Johnny verrà sostituito da una fede nuziale.