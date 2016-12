Arabia Saudita: le donne si ribellano al divieto di guidare un'automobile

11:45 - Oggi le donne saudite sfideranno il governo. Alcune di loro hanno anche trovato il coraggio di postare le loro foto su Twitter mentre usano la macchina. È il giorno del “Women2drive”: la protesta per chiedere alle autorità saudite di consentire alle donne di guidare. In questo Paese, caso unico al mondo, non è possibile ottenere la patente per chiunque non sia un uomo.

Il Regno Saudita vuole così impedire alle donne di avere dei contatti con maschi non sposati, come può succedere in caso di incidente. Inoltre le autorità religiose più conservatrici sostengono che dare la patente alle cittadine consentirebbe loro di parlare con altri maschi, senza il consenso della famiglia.



Diversi sauditi vogliono però cambiare la situazione, sostenendo che queste norme, non riconducibili ad alcun passaggio del Corano, siano addirittura controproducenti. Se l’obiettivo è impedire alle donne di avere contatti con uomini non sposati, questa finisce per obbligare molte di loro a prendere un taxi, ovviamente guidato da un uomo.