11 Settembre, le immagini inedite del dopo-attentato

L'esplosione, la grande nube di polvere, la gente che grida, scappa e tossisce. Sono le immagini - fino a oggi inedite - dei momenti immediatamente successivi alla catastrofe delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, girate da un operatore della Cbs, Mark LaGanga. E mentre si avvicina il 17esimo anniversario degli attentati di al Qaeda a New York e Washington, LaGanga restaura il suo video e lo posta su YouTube. In poco tempo oltre due milioni di visualizzazioni.

Un filmato di immagini che ci appaiono familiari, ma che, per la maggior parte, sono inedite. Quasi trenta minuti di cruda realtà, nei quali LaGanga mostra con nitidezza l'eroismo dei soccorritori. “E' venuto tutto giù, un inferno”, raccontano coloro che l'operatore incontra subito dopo il crollo della prima torre.



Ci sono poliziotti, vigili del fuoco, uomini della protezione civile ricoperti di cenere che a stento riescono a respirare, a parlare a causa delle polveri. ​"Sta per crollare tutto anche qui", si sente a un certo punto. LaGanga si spinge fin dentro la Torre Nord rimasta ancora in piedi. L'operatore riprende quello che diverrà Ground Zero.



Poi il crollo della seconda torre, e la gente che corre incontro a LaGanga, il quale rimane immobile fino a quando non viene travolto dalla nube di polvere che travolge ogni cosa ad alta velocità. Tutto diventa nero, l'operatore tossisce, sembra quasi soffocare. Svanita la coltre nera si vede gente che, completamente ricoperta di cenere bianca, scappa. Fantasmi in fuga senza una direzione precisa.