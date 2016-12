"Va a fuoco", Samsung sospende le vendite del Galaxy Note7

Samsung crolla in Borsa - Poco prima della sospensione della vendita dello smartphone, Samsung ne aveva già sospeso anche la produzione. Immediato il contraccolpo in Borsa per il titolo del colosso coreano che è arrivato a perdere il 7,5%.



Samsung: "Spegnere e non usare il Galaxy Note7" - "Restiamo impegnati a a lavorare diligentemente con le autorità per assumere le misure necessarie per risolvere la situazione", ha fatto sapere Samsung in una nota. "Dato che la sicurezza dei consumatori resta la priorità, Samsung chiederà alle compagnie telefoniche e ai rivenditori a livello globale di fermare le vendite e le sostituzioni del Galaxy Note7 mentre le indagini proseguono", ha proseguito Samsung, precisando che i titolari del Galaxy Note7 originale o di Galaxy Note7 che gli è stato dato in sostituzione del precedente dovrebbero spegnerlo e non usarlo.