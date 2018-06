"Sesso ai Mondiali? Le russe sono intelligenti abbastanza per decidere": Putin gela così deputata razzista

"Quei bambini - ha affermato la Pletnyova - trascorsero l'infanzia sotto l'Urss e soffrirono parecchio". "Quelli che hanno sofferto di più - ha specificato attirando su di sé molte accuse di razzismo - furono i bimbi di razza diversa. Dobbiamo evitarlo, noi donne russe dobbiamo partorire i nostri figli con i nostri uomini. Io non sono nazionalista, ma so quanto patiranno i bambini che verranno abbandonati qui, soli con le loro mamme”.



Il fenomeno durante l'era sovietica assunse una tale portata che in quegli anni venne addirittura coniata un'espressione, "Bambini delle Olimpiadi", per indicare quei piccoli - spesso discriminati - di pelle non bianca, perché nati da relazioni con uomini provenienti dall'Africa, dall'America Latina o dall'Asia.



Le dichiarazioni rilasciate dalla Pletnyova, esponente del Partito Comunista, in un'intervista a una radio di Mosca, hanno creato molto imbarazzo non solo nella Duma, parlamento russo. "Più storie d'amore nascono durante i Mondiali, più persone di diversi Paesi si innamorano, più bambini nascono, meglio è", ha commentato Mikhail Degtyaryov, capo della Commissone parlamentare per lo sport.



Il politico, col chiaro intento di dare un'immagine più tollerante e inclusiva alla Russia, non famosa per la sua tolleranza, ha aggiunto: "Stiamo accogliendo fan di tutti i Paesi, i colori della pelle, le religioni, i generi e gli orientamenti sessuali".



Sulla stessa onda Yelena Khanga, giornalista e presentatrice tv, che ha accusato la parlamentare di aver fatto commenti immorali sui bambini di razza mista e ha dichiarato: "Vorrei mostrare a Tamara Pletnyova una foto di mia figlia, che è meravigliosa, e vorrei che mi dicesse, guardandomi negli occhi, cos'ha in meno rispetto a sua figlia".



Una delle poche voci che, invece, si è levata a favore della deputata è quella di Inna Zhirkova, moglie ventottenne dell'ex stella del Chelsea Yuri Zhirkov, che ha detto: "Sono assolutamente d'accordo che durante i Mondiali è meglio non avere rapporti sessuali con stranieri. Siamo ragazze oneste".