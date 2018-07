"Facebook non censura chi nega l'Olocausto", bufera su Zuckerberg

Negare l'Olocausto è "profondamente offensivo", ma chi lo fa può restare su Facebook e i suoi contenuti non saranno censurati. Lo ha detto l'a.d. del social network, Mark Zuckerberg , in un'intervista a "Recode" difendendo il diritto degli utenti di sbagliare. Parole che hanno provocato la dura reazione della comunità ebraica. Per l'Anti-Defamation League, Facebook ha "l'obbligo morale e etico" di non consentire di disseminare idee sulla negazione dell'Olocausto sulla sua piattaforma.

Nell'intervista Zuckerberg ha spiegato che Facebook rimuove contenuti solo se si traducono in danni reali, fisici o in attacchi ad altri individui. Tutto il resto, anche in casi controversi come quello della negazione dell'Olocausto, non sarà censurato. Immediata si è alzata un'ondata di critiche, che ha costretto il numero uno del social network a chiarire: "Ritengo la negazione dell'Olocausto profondamente offensiva, e non volevo assolutamente difendere le persone che lo negano".