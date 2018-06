PlayStation all'E3 2018: aspettative al massimo

4 giugno 2018 15:05 PlayStation allʼE3 2018: aspettative al massimo Oltre ai confermati Death Stranding e Ghost of Tsushima, Sony presenterà lʼimminente Spider-Man e lʼattesissimo The Last of Us: Part II

Death Stranding (Kojima Productions) Giugno è un mese particolare per gli appassionati di videogiochi, non tanto in termini di nuove uscite, quanto per la mole di annunci che arriveranno tra pochi giorni in occasione della più grande fiera specializzata: l'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles, per gli amici E3, che potrete seguire insieme a noi nel nostro speciale dedicato.



Arrivati ormai all'edizione 2018, la kermesse losangelina ospiterà i più grandi nomi dell'industria e numerose conferenze per presentare novità in arrivo nei prossimi mesi e nuovi giochi in cantiere, che usciranno solo tra qualche anno sul mercato. Tra queste non poteva certamente mancare Sony, che terrà un evento interamente dedicato alle novità del mondo PlayStation. Rispetto agli anni passati, l'azienda si focalizzerà principalmente su quattro produzioni in arrivo in Italia a partire da settembre, ma non mancheranno ovviamente le sorprese e qualche momento dedicato ai titoli indie in lavorazione su PS4 e PSVR.



La conferenza PlayStation si terrà in Italia il 12 giugno alle tre del mattino. Perché mai dovreste restare svegli fino all'alba per seguire un evento in streaming? Ve lo spieghiamo noi!

DEATH STRANDINGUno dei principali protagonisti durante la conferenza PlayStation sarà proprio lui: Death Stranding. Il nuovo videogioco di Hideo Kojima, il creatore della serie Metal Gear Solid che da qualche anno si è separato da Konami per lavorare a un progetto tutto suo, sarà mostrato nuovamente dopo i criptici video dei mesi scorsi con protagonisti Norman Reedus, Guillermo del Toro e Mads Mikkelsen.



Probabilmente scopriremo il primo video gameplay di un gioco che, stando a quanto dichiarato dallo stesso Mikkelsen, richiederà la cooperazione globale da parte della community per risolvere alcune situazioni. Di cosa si tratterà mai? Manca davvero poco per scoprirlo.

Ghost of Tsushima (Sucker Punch) GHOST OF TSUSHIMADopo aver camminato sul sottile filo che separa i supereroi dai villain, Sucker Punch accantona la serie inFAMOUS dopo tre episodi e un'espansione standalone per abbracciare una nuova epica storica, quella dei samurai nel Giappone feudale. Lo fa con Ghost of Tsushima, un nuovo gioco d'azione open-world che racconta la vendetta di un samurai solitario sopravvissuto alla prima Invasione Mongola del 1274, che dovrà liberare l'isola di Tsushima dalle truppe mongole sfruttando un sistema di combattimento basato principalmente sulla furtività.



Dopo il primo teaser alla Paris Games Week dello scorso anno, all'E3 2018 potremmo finalmente scoprire il primo video gameplay di quello che è uno dei giochi più ambiziosi mai realizzato dal team di sviluppo, in arrivo su PS4 il prossimo anno.

Spider-Man (Insomniac Games) SPIDER-MANUno dei titoli più attesi è senza dubbio Spider-Man, gioco d'azione open-world di Insomniac Games basato sulle gesta dell'Uomo Ragno. Il personaggio dei fumetti Marvel tornerà in un gioco tutto suo a distanza di anni dall'ultima apparizione, e lo farà con un'avventura ambiziosa che ricalca in parte lo stile lanciato da Rocksteady con la serie Batman: Arkham.



All'E3 2018 scopriremo certamente un nuovo video gameplay di Spider-Man aspettando l'uscita ufficiale sul mercato, prevista per il 7 settembre in esclusiva su PlayStation 4.

The Last of Us: Part II (Naughty Dog) THE LAST OF US: PART IIL'altro grande titolo confermato da Sony è The Last of Us: Part II, sequel dell'avventura di Joel ed Ellie lanciata alla fine del ciclo vitale di PlayStation 3 e riproposta in edizione rimasterizzata anche su PS4. Creato da Naughty Dog, gli stessi autori di Uncharted, The Last of Us: Part II proseguirà l'avventura dei due sopravvissuti, con una Ellie ora adulta e spinta da un desiderio di vendetta per motivi non ancora ufficialmente noti. Nel corso dell'avventura, però, la regia si sposterà anche su altri personaggi e sul passato di Ellie, che potrebbe infatti scoprire le sue origini e il motivo che la rende "diversa".



All'E3 2018, Sony e Naughty Dog potrebbero finalmente presentare il primo video gameplay della seconda parte di The Last of Us, mostrando le novità in termini di struttura survival e presentando una data di lancio che, a questo punto, dovrebbe essere fissata verosimilmente al 2019.