Nintendo Switch: il segreto di un successo Da Wii a Switch, la semplicità fa bene a Nintendo.

Con la sua base, Switch può essere collegata al televisore. Oppure utilizzata da sola anche fuori casa. Sostiene il saggio che del senno di poi son piene le fosse e suppongo che abbia ragione. D’altronde solo a posteriori sono riuscito, personalmente, ad applaudire certe scelte di Nintendo ai tempi di Wii. Il riferimento è alla comunicazione e non tanto all’idea. Ricorderete probabilmente tutti Wii: undici anni fa arrivava nei negozi dando il via, entro qualche mese, a una vero e proprio fenomeno di costume. Avrebbe venduto oltre cento milioni di unità, finendo nelle case di chiunque, diventando un’icona pop, prima ancora che “la nuova console Nintendo”. Eppure ricordo chiaramente il comunicato stampa con cui, tempo prima, Nintendo annunciò al mondo il nome: “Wii”… e ricordo le mezze risate tra i denti (e qualcuna anche fuori dai denti) in redazione. Sta di fatto che anche il nome alla fine funzionò più che bene.

NESSUNA RIVOLUZIONEIn maniera simile ma non identica, Switch sta riscuotendo un successo che in pochi avrebbero sospettato e ancora meno preventivato. Perché, come Wii, si è presentata attraverso idee chiare e semplici, pur percorrendo strade differenti. Se la console del telecomando e dei movimenti in libertà di fronte al televisore puntava a rivoluzionare, quella ibrida da salotto e passeggio punta a rassicurare. Forse con Switch non si sfioreranno i numeri fatti segnare da Wii e molto difficilmente assisteremo a una benevola isteria collettiva come ai tempi di Wii Sports e Wii Fit, ma questo non toglie nulla a quanto di buono già archiviato da Nintendo in soli nove mesi (da quel 3 marzo che ha visto Switch farsi largo sugli scaffali).

Wii U, la console Nintendo che ha preceduto Switch. GLI ERRORI DEL PASSATOIn realtà ci sarebbe ben poco da discutere: Nintendo si è “limitata” (virgolette obbligatorie) a fare le scelte più giuste, coerenti, logiche e comprensibili. Sia in fase di elaborazione che di comunicazione. Sembrano lontani davvero decenni i tempi confusi e tremolanti di Wii U. La console che arrivò nel 2012 a raccogliere il testimone di Wii è stato il tonfo più sgraziato della casa di Kyoto, se si escludono progetti soffocati quasi sul nascere e di cui ci ricordiamo giusto in tre (Virtual Boy e 64DD). Wii U era basato su un’idea pasticciata, dal potenziale interessante, ma complicato da spiegare e, come abbiamo visto, ancor di più da tramutare in realtà. Voleva essere tante cose, mirava a sovvertire alcune consuetudini dei giocatori, ma fallì prima ancora di cominciare.

Il sistema operativo di Switch: pulito ed essenziale, ma soprattutto veloce. SFRUTTARE I LIMITISwitch è probabilmente la console più lineare, semplice, facile e “squadrata” della storia recente di Nintendo. Per riuscire a raggiungere un obiettivo simile ha dovuto comunque sacrificare qualcosa, ma il suo successo sta nell’aver reso la cosa meno evidente che mai. Switch è meno potente di Xbox One e PlayStation 4, così come Wii U prima di lei e Wii ai tempi della generazione PlayStation 3 e Xbox 360. Eppure è più difficile accorgersene, perché è al contempo la console portatile più muscolosa di ogni tempo e per distacco. Il salto da 3DS a Switch è clamoroso. Il sistema operativo è efficace come nemmeno quelli della concorrenza: reattivo, veloce, affidabile. Insomma, è perfetto per una console che promette di essere sempre pronta a divertire, senza troppe lungaggini e attese. Per farlo riduce al minimo il multitasking e praticamente non presenta un ambiente di interazione tra giocatori (messaggi, chat e quanto altro). Scelte delicate, ma che stanno dando i loro frutti, almeno in questi primi mesi.