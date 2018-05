25 maggio 2018 08:35 Mondo FUT - Notti magiche, aspettando un gol... Manca ormai pochissimo allʼuscita dellʼattesissimo DLC dedicato ai Mondiali di Calcio in Russia

La Serie A ha emesso tutti i suoi verdetti, ma non si ferma Mondo FUT! In questo numero analizziamo, come di consueto, la squadra della settimana, quattro nuove Icone e vi proponiamo nuove informazione sul DLC che Electronic Arts pubblicherà in occasione dei prossimi Mondiali di Russia.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANADopo i fuochi d'artificio delle ultime settimane e in attesa di conoscere il verdetto finale della Champions League, puntuale come una cartella esattoriale arriva la SdS 36 (modulo 3-4-3). Una squadra della settimana sottotono, con pochissimi campioni e qualche giocatore interessante.



In porta troviamo Areola (84), il giovane portiere del PSG che stando ai ben informati dovrebbe – usiamo il condizionale – far posto il prossimo anno all'ex totem della Juventus Gigi Buffon. Nella nuova carta l'estremo difensore francese non è affatto male, anche se i 13.000 crediti necessari all'acquisto ci sembrano eccessivi. Da considerare solo se si è fan sfegatati della squadra parigina oppure se si gioca con una squadra tutta Ligue 1.



La difesa è molto più interessante: Nicolas Nkoulou (84) del Torino è la punta di diamante del terzetto scelto da EA. Per 16.000 crediti si acquista un difensore forte fisicamente, abbastanza veloce, abile nella fase di impostazione e ottimo nel marcare gli attaccanti avversari. Léo Dubois (84) e David López (82) compongono il pacchetto difensivo: il primo gioca nel Nantes, il secondo nell'Espanyol. Si tratta di due giocatori di discreto livello che non costano molto (rispettivamente 15.000 e 10.500 crediti) e non offrono nulla di speciale. Il nostro spassionato consiglio è di lasciar perdere...



Se la difesa non entusiasma, neanche il centrocampo impressiona più di tanto: Vecino (82), Malcom (84), Nakamura (82) e Vasquéz (87) non sono “malaccio” ma ci aspettavamo qualcosa di meglio. L'uruguaiano dell'Inter con il gol “qualificazione Champions” si è guadagnato una nuova carta: difende, imposta e segna per poco più di 11.000 crediti. Un vero affare se consideriamo che Vecino è dotato di un buon tiro dalla distanza e come playmaker ha il passo giusto per muoversi in mezzo al campo. Kengo Nakamura del Kawasaki Frontale non è velocissimo ma come cervello e leader di centrocampo si conferma un'ottima scelta. Con il suo destro è capace di segnare da lontanissimo così come di pennellare cross millimetrici per gli attaccanti o di bucare la rete con punizioni alla Messi. Si acquista per 11.000 crediti: un piccolo gioiello!

Il francese Romain Hamouma del Saint Etiénne è un giocatore sottovalutato: come trequartista ha buona velocità e ottima tecnica e non è male neanche in area di rigore. E poi costa una sciocchezza, circa 11.000 crediti. L'italo/argentino Franco Vázquez del Siviglia è il fiore all'occhiello della SdS 36: a parte le 3 stelle nell'uso del piede debole, l'ex trequartista del Palermo ha tutto per incantare sui verdi prati di FUT. Dribbling, visione di gioco, tocchi vellutati e un tiro mancino letale dalla distanza. Prezzo: per “El Mudo” servono più o meno 35.000 crediti.

L'attacco è di quelli “old style” con l'esiliato David Villa (84) e il redivivo Emmanuel Adebayor (84) accompagnati nelle loro scorribande dal brasiliano Malcom (84). Lo spagnolo ex Barcellona/Atletico Madrid/Valencia in esilio nella MLS è sempre una certezza in area di rigore: spietato e freddo come un killer, il buon David si acquista per “soli” 15.000 crediti. Il togolese ex Arsenal/Manchester City/Real Madrid è una forza della natura sul campo ed è ancora una sicurezza nel gioco aereo. Per acquistarlo bastano 15.000 crediti. Molto più interessante è il terzo elemento che compone il tridente offensivo: Malcom, esterno del Bordeaux, è un giocatore capace di sdoppiarsi con successo sulle due fasce (4 stelle nell'uso del piede debole e 4 nelle skill) grazie a un dribbling fulminante e un ottimo spunto sul breve. Costa relativamente poco: circa 21.000 crediti.



In panchina non mancano calciatori di un certo livello: Hakan Çalhanoğlu (82) e Fernando Torres (84) su tutti. Il turco del Milan per 12.000 crediti offre tanta qualità: passaggi, punizioni e cross illuminanti, dribbling e giocate sopraffine. Manca di velocità e fisicità ma il prezzo è giusto. El Niño dopo aver conquistato il cuore dei tifosi inglesi a suon di gol è ritornato (no comment sulla sfortunata parentesi al Milan) all'Atletico Madrid. Non è più il fenomeno di una volta ma in FUT Torres è comunque un buon centravanti: si compra per 23.000 crediti. Federico Viviani (81) della Spal ha disputato un campionato più che positivo: come muro davanti alla difesa piace e non poco soprattutto per come fa ripartire l'azione. Ottimo anche sui calci piazzati: si porta a casa per soli 10.000 crediti.