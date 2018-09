La Champions League secondo FIFA 19

Il titolo di EA non è solo Champions League ed Europa League: è una simulazione calcistica a tutto tondo, con tonnellate di licenze ufficiali e i campionati più prestigiosi del panorama mondiale. Per replicare alla perfezione le emozioni e l'atmosfera unica della Champions, EA ha modificato e ritoccato la giocabilità della sua vendutissima simulazione. È stata aggiunto un po' di imprevedibilità ai contrasti in mezzo al campo, sviluppata una nuova meccanica di tiro, perfezionati i tocchi di prima per rendere i dribbling ancor più ubriacanti e studiate nuove tattiche di gioco per garantire un'esperienza più realistica.



Piccole novità che hanno trasformato in parte il gameplay di FIFA 19 che resta sempre veloce e frenetico, soprattutto se paragonato a quello di PES 2019. Vedere Bonucci che si appoggia su Dybala per cercare un anticipo o Nainggolan che sradica letteralmente un pallone a De Rossi è fantastico, così come osservare CR7 che si lancia in una della sue poderose ripartenze o Messi che dribbla come birilli i poveri avversari. Le animazioni e le scansioni facciali sono strepitose (soprattutto per i top player), mentre il movimento della palla lascia qualche dubbio, soprattutto se paragonato a quello di PES 2019. Ma a impressionare in FIFA 19 è l'Intelligenza Artificiale, che propone verticalizzazioni alla Klopp e "tiki-taka" alla Guardiola. E sul manto erboso i sincronismi nei movimenti non hanno nulla da invidiare al miglior Napoli di Sarri. Per gli strateghi del calcio, FIFA 19 introduce i "piani tattici" che permettono al giocatore di cambiare in modo repentino l'atteggiamento e lo stile di gioco del proprio undici. È possibile selezionare il numero dei calciatori da portare su un calcio d'angolo, come accorciare su una ripartenza a metà campo e così via.