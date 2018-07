Svelati i prossimi personaggi aggiuntivi di Dragon Ball FighterZ

Queste versioni dei due protagonisti potranno contare su tecniche specifiche: nel caso di Goku, saranno disponibili la Super Spirit Bomb, mossa devastante ma estremamente lenta, e il Kaioh-ken, che permetterà di eseguire una raffica di colpi in rapida successione dopo l'attivazione e incrementerà il suo potere nel caso in cui gli alleati fossero al tappeto.



Per quanto riguarda Vegeta, non mancherà la potentissima Galick Gun, un raggio che può essere attivato sia a terra che in aria, e l'iconica Galaxy Breaker, che farà esplodere un'onda di energia da tutto il suo corpo.



Entrambi i personaggi saranno disponibili nel gioco entro la fine di agosto, ma al momento non è stata specificata una data ufficiale per il mercato italiano.