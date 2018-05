Sony: PlayStation 5 sarà nei negozi nel 2021

Un'immagine realizzata dai fan che non rispecchia l'aspetto finale della prossima console Sony.

In un'intervista ai microfoni del Wall Street Journal, Tsuyoshi "John" Kodera, nuovo CEO della divisione Interactive Entertainment di Sony, ha lasciato intendere che PlayStation 5 sarà disponibile nel 2021.



Parlando dei risultati di PS4 e, più in generale, del business dei videogiochi per l'azienda giapponese, Kodera ha tracciato il business plan dei prossimi tre anni di PlayStation:



"Utilizzeremo i prossimi tre anni per prepararci al prossimo passo e riuscire a raggiungere vette più alte in futuro", si legge nella dichiarazione. "Dobbiamo discostarci dall'idea di ciclo vitale tradizionale delle console per videogiochi. Non viviamo più nei tempi in cui bastava pensare semplicemente alla console o esclusivamente al suo network, non sono due cose separate", ha continuato Kodera riferendosi al grosso successo del PlayStation Plus, servizio ad abbonamento che permette di giocare online, accedere a sconti e usufruire di una selezione di titoli completi.



Per il CEO di PlayStation una riflessione anche sulle soluzioni di gioco mobile, con probabilmente un pensiero a Nintendo Switch, che permette di giocare sia a casa sia in mobilità grazie alla sua natura ibrida. Riferendosi a PlayStation Vita e mettendo sul piatto l'intenzione di voler creare una PlayStation fruibile in più modalità, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di una visione più ampia perché oggi molti dispositivi sono connessi a internet e permettono di fare cose impensabili in precedenza".



Nel mese di giugno, durante l'E3, la fiera più importante del mondo dei videogiochi che si terrà a Los Angeles, scopriremo quattro attesissimi giochi per PS4 (Spider-Man, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima e Death Stranding, ve ne abbiamo parlato qui), ma non è ancora arrivato il tempo di salutare l'ammiraglia Sony.